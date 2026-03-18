Nuevas imágenes revelan a Sophie Turner lista para la acción como Lara Croft

La actriz británica muestra su lado más aventurero en nuevos videos y fotos del set de la serie de Prime Video.

Hoy 13:18

Sophie Turner está abrazando completamente el papel de Lara Croft, con nuevos videos y fotos del set que la muestran en medio de intensas secuencias de acción. Turner protagoniza la próxima serie de Tomb Raider de Prime Video.

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La producción se encuentra actualmente en Surrey, Inglaterra, donde la estrella de Game of Thrones fue vista empuñando pistolas dobles, participando en intensos tiroteos y realizando acrobacias físicamente exigentes, evidencia de meses de entrenamiento agotador.

Los recientes videos del set, registrados por Daily Mail, ofrecen la visión más clara hasta ahora de la ambiciosa adaptación de la plataforma de streaming. En los clips, la Lara de Turner dispara sus emblemáticas pistolas dobles a enemigos invisibles y luego lanza una granada a través de una pequeña ventana, una táctica clásica sacada directamente del material original del videojuego.