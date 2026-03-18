Incertidumbre por Güemes vs. Mitre: ¿dónde se jugará el clásico?

El encuentro, programado para el domingo 29 de marzo a las 17:00, todavía no tiene escenario confirmado.

Hoy 14:21

El clásico santiagueño entre Güemes y Mitre por la fecha 7 de la Primera Nacional está envuelto en incertidumbre. El encuentro, programado para el domingo 29 de marzo a las 17:00, todavía no tiene escenario confirmado y el Madre de Ciudades aparece en duda.

Uno de los factores clave es la crecida del Río Dulce, que complica la organización del operativo en la zona. A esto se suma que, a 11 días del partido, aún no hubo respuesta al pedido formal para disputar el encuentro en el estadio Único.

Ante este panorama, si no hay una definición en los próximos días, el partido se jugaría en la cancha de Güemes, aunque solo con público local, lo que cambiaría por completo el clima del clásico. Desde Mitre, en tanto, hay predisposición para jugar en el Madre de Ciudades y el deseo es que sus hinchas puedan acompañar al equipo.

Otro punto que genera dudas es el calendario. Inicialmente, ese fin de semana no iba a haber fútbol de Primera División por la Finalissima entre Argentina y España, pero tras su cancelación, no se descarta una reprogramación de fechas, lo que podría influir en la decisión final.

Por ahora, todo es incertidumbre y el clásico santiagueño sigue sin sede confirmada. La definición queda en mano de los clubes.