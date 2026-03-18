A 50 años del Golpe, desde la UNSE proponen una jornada de memoria colectiva

Este viernes 20 de marzo, a partir de las 15 horas, en el patio de la Facultad de Humanidades se presentará la actividad “Pañuelos: Construcción Colectiva”, abierta para alumnos, docentes y toda la comunidad en general.

Hoy 17:41

En el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE será escenario de una propuesta abierta a la comunidad que busca mantener viva la memoria a través del arte y la participación colectiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de la actividad “Pañuelos: Construcción Colectiva”, impulsada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), unidad ejecutora de doble dependencia entre Conicet y la UNSE. La iniciativa convoca a estudiantes, docentes y público en general a formar parte de una jornada creativa que propone reflexionar sobre la memoria histórica desde una experiencia compartida.

La actividad se realizará el viernes 20 de marzo, a partir de las 15, en el patio de la Facultad de Humanidades, ubicada en Av. Belgrano (s) 2180. La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

Memoria activa

El objetivo de la jornada es confeccionar móviles de pañuelos inspirados en el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, utilizando materiales reciclados. Las producciones serán luego utilizadas para ornamentar los espacios de la facultad, generando un entorno que invite a la reflexión y al ejercicio de la memoria colectiva.

Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a “ejercitar la memoria activa” mediante el trabajo colaborativo, promoviendo la participación de la comunidad en una fecha de profundo significado histórico para el país.

Convocatoria abierta y materiales

Quienes deseen participar podrán acercarse directamente al lugar con espíritu colaborativo. Además, se sugiere llevar algunos materiales que serán utilizados en la elaboración de los móviles, como botellas plásticas (medianas y grandes), tijeras, encendedores, marcadores y témperas.

La iniciativa forma parte de “Los Hilos de la Memoria”, un proyecto conjunto del Equipo de Estudios Sociales en Derechos Humanos y el INDES, que busca generar espacios de reflexión y construcción colectiva en torno a la memoria, la verdad y la justicia.

De esta manera, la Facultad de Humanidades se suma a las múltiples actividades que se desarrollan en todo el país para recordar y reflexionar a cinco décadas del inicio de la última Dictadura Cívico-Militar.