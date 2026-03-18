La intendente Fuentes y la ministra Nassif lanzaron la vacunación antigripal para los centros de jubilados

La iniciativa buscar reforzar las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud.

Hoy 19:40

En el Club de los Abuelos, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y la ministra de Salud, Natividad Nassif, encabezaron el inicio de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en los centros de jubilados de la ciudad.

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La iniciativa busca reforzar las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud, especialmente orientadas a los adultos mayores, siguiendo un cronograma que se extenderá progresivamente a todas las instituciones que agrupan a personas de la tercera edad.

"Vacunarse representa siempre un acto de amor y de empatía, ya que de esa forma no solo prevenimos enfermedades que nos pueden afectar a nosotros mismos, sino también evitamos contagiar a quienes nos rodean", señaló la jefa comunal.

"Es fundamental que el Estado garantice el acceso equitativo a los servicios de salud a través de la articulación entre la provincia y el municipio, con la participación activa de todos los centros de jubilados de la ciudad", afirmó.

Por su parte, la ministra Nassif resaltó que "es una prioridad proteger a los grupos vulnerables, garantizando que antes de que empiecen los primeros fríos, los adultos mayores ya se encuentren inmunizados contra la gripe".

A su vez, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, destacó que "el propósito de la campaña es acercar la vacuna a la comunidad de adultos mayores, quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a complicaciones derivadas de la gripe".

Finalmente, la presidenta del Club de los Abuelos, Fidelina del Valle Abraham, valoró el acompañamiento de las autoridades a los centros de jubilados y reconoció que "las vacunas representan una medida fundamental para prevenir enfermedades durante la temporada invernal".

Se recuerda a la comunidad que la vacuna antigripal también es gratuita y obligatoria para niños de 6 a 24 meses, embarazadas (cualquier trimestre), puérperas, personal de salud/estratégico y personas de 2 a 64 años con comorbilidades (diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias/cardíacas, inmunodeficiencias).

La intendente Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski; el director de Salud, Antonio Palomo; la subdirectora de la Tercera Edad, Nélida Martínez: y la referente de los jubilados, Reina Castillo.