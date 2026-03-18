La intendente Fuentes recibió a la comisión directiva de la Unión Cultural Argentino Libanesa

La reunión se llevó este miércoles en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

Hoy 19:44

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos del palacio municipal a la comisión directiva de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) de Santiago del Estero.

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Participaron de la reunión la presidenta, Lilian Jozami; la vicepresidenta primera, Sandra Zemán; el vicepresidente segundo, Brahim Quelas; la secretaria, María Mercedes Navarro Alegre y la tesorera, Lilia Inés Abido; además del secretario de Gobierno del municipio, Walter Medina Salomón, y del subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el homenaje que la institución realizará a las mujeres santiagueñas de ascendencia libanesa el próximo jueves 26 en el CCB, destacadas por su aporte al crecimiento social y cultural de la ciudad.

También analizaron proyectos para preservar tradiciones culturales, fomentar la convivencia multicultural y generar actividades abiertas a la comunidad.