Indignante video: persiguió a una mujer en plena calle, la manoseó y escapó

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, el video se viralizó y causó indignación en redes sociales.

Hoy 20:41

Un grave hecho de abuso callejero generó conmoción en Quilmes, donde un joven persiguió a una mujer, la manoseó y luego escapó corriendo. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y el video ya circula en redes sociales.

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En las imágenes se observa a la víctima caminando con tranquilidad, hasta que el agresor aparece detrás, la sigue durante algunos metros y, tras acelerar el paso, la toca por debajo de la pollera antes de huir.

La mujer reaccionó de inmediato: se dio vuelta, lo increpó e intentó perseguirlo, pero el joven logró escapar rápidamente. Según relataron vecinos del lugar, el atacante sería menor de edad.

El hecho provocó una fuerte indignación en el barrio, donde crece la preocupación por la seguridad. “Hay muchas chicas que van y vienen del colegio y mujeres que regresan del trabajo. Es muy preocupante”, expresaron residentes de la zona.

Tras lo ocurrido, los vecinos reclaman mayor presencia policial y la instalación de más cámaras de vigilancia para prevenir nuevos ataques. En tanto, el material fílmico ya fue puesto a disposición de las autoridades, que trabajan para identificar al agresor.