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Pymes en alerta: advierten por el riesgo de 1,5 millones de empleos en el país

Mauro González, presidente de la Confederación PyME Argentina fue entrevistado este miércoles en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 21:20

El presidente de Confederación PyME Argentina, Mauro González, confirmó que este miércoles distintas entidades del sector se concentrarán frente al Congreso para presentar un proyecto de ley que busca frenar el deterioro de la actividad productiva.

En diálogo con Radio Panorama, describió un escenario “dramático y angustiante”, marcado por cierres de empresas, caída de la rentabilidad, aumento de tarifas y pérdida de empleo. “La situación es crítica y requiere medidas urgentes”, advirtió. Asimismo, remarcó que la iniciativa apunta a visibilizar la crisis y forzar una respuesta política que incluya tanto al oficialismo como a la oposición.

Entre los principales reclamos, el dirigente mencionó la necesidad de declarar la emergencia económica del sector, implementar moratorias fiscales y previsionales, frenar embargos y modificar la ley de concursos y quiebras.

González alertó que más de 1,5 millones de puestos de trabajo están en riesgo si no se toman decisiones inmediatas, en un contexto donde —según explicó— la economía real sigue en retroceso pese a algunos indicadores macro en alza.

“Sin trabajo argentino es imposible salir de esta crisis”, sostuvo, y cuestionó la falta de políticas para fortalecer la producción nacional frente a la competencia externa. Además, insistió en la necesidad de financiamiento, reducción de costos y un programa de sustitución de importaciones que permita sostener a las pymes, principales generadoras de empleo en el país.

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