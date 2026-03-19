Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó este jueves el escenario político y económico en su columna para Radio Panorama, donde afirmó que dentro del Gobierno ya se evalúa la posible renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni tras el escándalo por el viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial.

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“Hoy en el gobierno algunos están pensando en la renuncia de Adorni”, sostuvo Granados, al tiempo que explicó que la situación responde al impacto negativo en redes sociales. “Cuando vos tenés más de 200 mil menciones negativas, evidentemente la cosa pegó. En este momento Adorni tiene más de 500 mil menciones negativas”, detalló.

En ese sentido, relativizó el impacto de otros temas en la opinión pública y aseguró que el desgaste del vocero escaló con fuerza, más allá de cuestiones complejas como el denominado caso $Libra, al que calificó como difícil de comprender para gran parte de la sociedad.

Granados también hizo referencia al cambiante escenario político y mencionó declaraciones recientes de Horacio Rodríguez Larreta. “ Es una entrevista Rodríguez Larreta dijo que no tenía nada que ver con el PRO porque lo traicionaron y dejó abierta la puerta para ir con el peronismo. En la política, cualquier colectivo te deja bien”, ironizó.

En materia económica, el analista se refirió al aumento del desempleo y advirtió sobre las desigualdades regionales. “Del 6,4% al 7,5% no parece demasiado, pero está desbalanceado, como toda la economía. En zonas cercanas a la Cordillera el desempleo ronda el 2%, mientras que en el conurbano bonaerense llega al 9%”, explicó, y señaló que sectores como el textil son de los más afectados por la crisis.

Por último, Granados abordó el contexto internacional y su impacto en la economía local. “La guerra creo que va a durar mucho tiempo. Atacaron reservas energéticas y el precio del petróleo ya sube en Argentina”, afirmó. Según precisó, en lo que va del mes el crudo aumentó un 13%.

En esa línea, planteó interrogantes sobre la política energética: “Argentina produce 882 mil barriles por día, de los cuales 570 mil son para consumo interno. ¿Hacía falta subir el precio de esta manera?”, cuestionó.