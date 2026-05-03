Un trabajador de delivery herido tras choque en General Güemes

Un accidente de tránsito ocurrido el 1º de mayo en General Güemes, Salta, dejó a un trabajador de delivery herido tras una colisión entre motocicletas.

Hoy 16:10

El 1º de mayo, un siniestro vial tuvo lugar en la ciudad de General Güemes, específicamente a la altura del Colegio Dr. Facundo de Zuviría, donde un repartidor de delivery sufrió lesiones tras un choque entre motocicletas.

De acuerdo con información de medios locales y un video compartido por un periodista de la zona, dos jóvenes que circulaban en una moto impactaron contra el vehículo del repartidor.

Posterior al choque, los ocupantes del primer vehículo decidieron abandonar la motocicleta en el lugar y se retiraron, dejando al delivery herido en la escena.

El trabajador de delivery fue asistido por personal médico y luego trasladado a un centro de salud debido a las lesiones que presentaba tras el accidente.

La policía local se hizo presente en el lugar para resguardar la escena y llevar a cabo las actuaciones pertinentes, mientras se inicia la búsqueda de los involucrados en el hecho.

Este incidente subraya la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores en las vías urbanas, especialmente en áreas con alta circulación de motocicletas.