Mientras crece el desempleo en el país, Santiago del Estero-La Banda tuvo la tasa más baja con 0,6%

La desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y afecta a más de 1,6 millones de personas, pero el mapa laboral muestra fuertes desigualdades entre regiones y ciudades.

Hoy 14:09

El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro hacia fines de 2025. De acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre del año, afectando a más de 1,6 millones de personas en todo el país y evidenciando un empeoramiento tanto en la comparación interanual como frente al trimestre previo.

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Sin embargo, detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas entre los principales aglomerados urbanos. Mientras algunas ciudades presentan niveles de desempleo elevados, otras logran sostener tasas considerablemente más bajas. En ese mapa desigual, el dato más destacado lo aportó el aglomerado Santiago del Estero-La Banda, que registró una tasa de desocupación de apenas 0,6%, el índice más bajo de todo el país.

En el otro extremo, las mayores dificultades se concentraron en las regiones más pobladas. El Gran Buenos Aires encabezó el ranking de desempleo con un 8,6%, con picos aún más altos en los partidos bonaerenses, donde la desocupación llegó al 9,5%. Dentro de la región Pampeana también se observaron cifras preocupantes en ciudades como Gran La Plata y Mar del Plata (9,5%), seguidas por San Nicolás-Villa Constitución (9,4%) y Gran Córdoba (8,8%).

Otras regiones mostraron niveles más moderados. El Noreste registró una tasa del 5,6%, con Gran Resistencia (8,2%) como el punto más crítico, mientras que Formosa (3,3%) se ubicó entre los mejores desempeños. En Cuyo, el desempleo fue del 4,9%, con el Gran Mendoza (6,7%) a la cabeza y el Gran San Luis (1,5%) como uno de los más bajos del país.

La Patagonia, por su parte, mostró un promedio del 4,8%, aunque con fuertes contrastes internos: Río Gallegos alcanzó el 9,5%, mientras que Viedma-Carmen de Patagones registró apenas 1,3%.

En el Noroeste, la tasa general fue del 4,2%, con Salta (5,9%) y Gran Tucumán-Tafí Viejo (5,6%) entre los registros más altos. Allí también volvió a destacarse Santiago del Estero-La Banda, consolidándose como el aglomerado con menor desempleo a nivel nacional.

Más allá de la foto actual, el informe también refleja la dinámica del último año. Si bien el desempleo aumentó en gran parte del país, 14 de los 31 aglomerados lograron mejorar sus indicadores. Entre ellos se destacaron Jujuy-Palpalá, Neuquén-Plottier y el Gran San Luis, mientras que ciudades como Corrientes, Río Gallegos y Río Cuarto registraron fuertes subas.

El panorama general deja en evidencia una creciente fragmentación del mercado laboral argentino, donde las grandes áreas urbanas concentran los mayores problemas de empleo, mientras que algunos aglomerados más pequeños logran sostener niveles de desocupación significativamente más bajos, incluso en un contexto económico adverso.