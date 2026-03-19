Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Los nuevos precios de la temporada 2026: cuánto vale entrar a una cancha

La medida fue aprobada en la última reunión del Consejo Directivo, donde se establecieron los valores mínimos y máximos para cada categoría.

Hoy 14:51

La Liga Santiagueña de Fútbol definió los nuevos precios de las entradas para el calendario 2026, que comenzará el sábado 4 de abril en divisiones formativas y el 12 de abril en Primera División y Reserva. La medida fue aprobada en la última reunión del Consejo Directivo, donde se establecieron los valores mínimos y máximos para cada categoría.

Para las divisiones inferiores, se fijó un piso de $4.000 y un techo de $6.000. En tanto, para los partidos de Primera División y Reserva, el precio mínimo será de $6.000 y el máximo alcanzará los $10.000, marcando una diferencia importante respecto a la temporada anterior.

Por último, se mantendrá el beneficio habitual para damas, menores y jubilados, quienes abonarán el 50% del valor de la entrada general, una medida que busca sostener el acceso del público a las canchas en medio del contexto económico actual.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba
  2. 2. Encontraron sana y salva a Esmeralda Pereyra López y ya está con su familia
  3. 3. Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha
  4. 4. Indignación en el barrio Vinalar: robaron y profanaron una capilla
  5. 5. Desbaratan red de trata en Recoleta: procesan a nueve hombres por explotar a 50 mujeres en un falso boliche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT