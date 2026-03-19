Los nuevos precios de la temporada 2026: cuánto vale entrar a una cancha

La medida fue aprobada en la última reunión del Consejo Directivo, donde se establecieron los valores mínimos y máximos para cada categoría.

Hoy 14:51

La Liga Santiagueña de Fútbol definió los nuevos precios de las entradas para el calendario 2026, que comenzará el sábado 4 de abril en divisiones formativas y el 12 de abril en Primera División y Reserva. La medida fue aprobada en la última reunión del Consejo Directivo, donde se establecieron los valores mínimos y máximos para cada categoría.

Para las divisiones inferiores, se fijó un piso de $4.000 y un techo de $6.000. En tanto, para los partidos de Primera División y Reserva, el precio mínimo será de $6.000 y el máximo alcanzará los $10.000, marcando una diferencia importante respecto a la temporada anterior.

Por último, se mantendrá el beneficio habitual para damas, menores y jubilados, quienes abonarán el 50% del valor de la entrada general, una medida que busca sostener el acceso del público a las canchas en medio del contexto económico actual.