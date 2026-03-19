Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Olímpico recibe a Obras en un duelo clave para levantar en la Liga Nacional

El Negro bandeño enfrenta a un rival directo en el Vicente Rosales desde las 22. Necesita ganar para salir del fondo y cortar la racha negativa.

Hoy 22:15

Olímpico tendrá este jueves 19 una parada brava cuando reciba a Obras desde las 22 horas en el estadio Vicente Rosales, en un partido determinante por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Sebastián Vasallo, y podrá seguirse a través de la plataforma Basquetpass.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Nacional de Básquet Club Ciclista Olímpico La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba
  2. 2. Encontraron sana y salva a Esmeralda Pereyra López y ya está con su familia
  3. 3. Indignación en el barrio Vinalar: robaron y profanaron una capilla
  4. 4. Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha
  5. 5. Luego de tres meses de agonía, murió una joven santiagueña que fue golpeada brutalmente por su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT