En vivo: Olímpico recibe a Obras en un duelo clave para levantar en la Liga Nacional

El Negro bandeño enfrenta a un rival directo en el Vicente Rosales desde las 22. Necesita ganar para salir del fondo y cortar la racha negativa.

Hoy 22:15

Olímpico tendrá este jueves 19 una parada brava cuando reciba a Obras desde las 22 horas en el estadio Vicente Rosales, en un partido determinante por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Sebastián Vasallo, y podrá seguirse a través de la plataforma Basquetpass.

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