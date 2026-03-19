El municipio bandeño realizará un acto por el “Día de la memoria, la verdad y la justicia”

La Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno invita al acto oficial por el “Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que se realizará este viernes 20, a las 19.30 en el Mural de la Memoria, ubicado en Av. Besares y Avellaneda.

Hoy 15:38

La ceremonia que se desarrollará este año bajo el lema: “50 años, 30.000 razones”, y contará con la presencia de autoridades municipales, delegaciones escolares e invitados especiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esa fecha se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar-eclesiástica encabezada por una junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti que depuso a todos los gobernadores, cerró el Congreso e intervino los sindicatos.

Al respecto, desde el área se indicó: “En cada aniversario del Golpe de Estado, ratificamos la necesidad de educar en la memoria para construir el futuro. La memoria que hoy rescatamos es la condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del pasado. Ejercer la memoria es un derecho inalienable de los hombres y mujeres, y una responsabilidad de toda la sociedad”.