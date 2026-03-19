Brian Gutiérrez firmó su primer contrato con River y sueña con llegar a Primera

El defensor categoría 2007 selló vínculo hasta 2028. Es zurdo, mide 1,85 y tiene como referente al Cuti Romero.

Hoy 15:54

El juvenil Brian Gutiérrez dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con River Plate hasta diciembre de 2028. El zaguero central izquierdo, categoría 2007, estampó la firma este jueves y comienza a consolidarse como una de las promesas del club de Núñez.

Nacido en Mataderos, Gutiérrez se formó en el club de barrio El Progreso y luego tuvo un paso por las inferiores de Nueva Chicago, antes de llegar a River tras una prueba. Curiosamente, su posición actual se definió por un consejo familiar: “Jugá de 6”, le dijo su padre, pese a que él prefería desempeñarse en el mediocampo. La decisión fue acertada, ya que a las pocas semanas quedó en el club y comenzó su desarrollo como defensor.

Con 18 años y 1,85 de altura, el central se destaca por su juego aéreo, fortaleza en los duelos individuales y buena salida con la pelota, cualidades que se potencian gracias a su pasado como mediocampista. Entre sus referentes, mencionó a Paulo Díaz y especialmente a Cristian Romero: “Gana en el uno contra uno y tiene gran personalidad”, explicó.

Uno de sus primeros grandes logros llegó en 2025, cuando integró un selectivo juvenil de River que disputó la Mohammed VI Football Academy en Marruecos. Allí, el equipo se consagró campeón tras vencer al Crystal Palace y Gutiérrez fue elegido como el mejor marcador central del torneo, una distinción que potenció su proyección dentro del club.

Meses después, tuvo su debut en la Reserva frente a Deportivo Riestra, bajo la conducción de Marcelo Escudero. Con apenas ocho partidos en la categoría, le alcanzó para ganarse su primer contrato y empezar a perfilarse como una alternativa a futuro en una posición clave.

Además de su crecimiento futbolístico, el juvenil también apuesta a su formación fuera de la cancha. “Estudiando no solo crezco como persona, sino que también me ayuda a leer mejor el juego”, contó, con la intención de seguir la carrera de Periodismo Deportivo en el Instituto River.

Tras las apariciones de Franco Mastantuono e Ian Subiabre, Gutiérrez buscará ser otro de los talentos de la categoría 2007 en dar el salto a la Primera del Millonario. Por lo pronto, ya dio el primer gran paso.