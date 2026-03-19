Indignante video: dos delincuentes armados asaltaron a una pareja a plena luz del día en el barrio Rivadavia

El violento episodio ocurrió en Islas Malvinas y Capitán Herrera. La víctima fue amenazada con un cuchillo, logró evitar ser herida, pero los ladrones le robaron la mochila y escaparon en moto.

Hoy 16:08

Un violento episodio de inseguridad se registró en la tarde de este jueves en el barrio Rivadavia, en el oeste de la Capital santiagueña, donde una joven fue víctima de un robo perpetrado por dos delincuentes armados.

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El hecho ocurrió alrededor de las 14.20, en la intersección de Islas Malvinas y Capitán Herrera, cuando la mujer se encontraba en la vereda de la casa de su novio. Según trascendió, los ladrones se movilizaban en una motocicleta: mientras uno permanecía a bordo del rodado, su cómplice descendió y la amenazó con un arma blanca para exigirle sus pertenencias.

En medio del ataque, la víctima logró esquivar algunos intentos de agresión con el cuchillo, evitando resultar herida. Sin embargo, el asaltante cortó la mochila que llevaba y logró sustraerla. En ese momento, el novio de la joven salió del domicilio y enfrentó al delincuente, produciéndose un breve forcejeo que no logró impedir la fuga de los malvivientes, quienes escaparon rápidamente en la motocicleta.

Los sujetos huyeron con la mochila de la víctima, que contenía dinero en efectivo, un teléfono celular y otros objetos personales. Tras el hecho, las víctimas ofrecieron una recompensa a quienes puedan aportar información que permita identificar y localizar a los autores del ilícito.