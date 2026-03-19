Preocupación en “Gran Hermano”: Andrea del Boca fue retirada en ambulancia por problemas de salud

La actriz debió abandonar momentáneamente la casa tras presentar malestares intestinales y picos de presión. Fue asistida por médicos y trasladada a una clínica para su evaluación.

Hoy 17:43

A pocos días de cumplirse el primer mes de aislamiento en la casa de Gran Hermano, la salud de Andrea del Boca generó alarma tanto entre los participantes como en la producción. Este jueves, la actriz fue retirada en ambulancia y derivada a un centro de salud luego de manifestar distintos malestares.

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La periodista Laura Ubfal confirmó la situación en redes sociales, donde explicó que la artista venía siendo evaluada por profesionales en los últimos días debido a problemas intestinales y episodios de presión arterial elevada, descartando así otras versiones que circulaban.

Horas antes de su salida, la actriz había mantenido una conversación en voz baja con algunos compañeros, donde reconoció que algunos parámetros médicos no habían dado bien. En ese momento, la transmisión en vivo del programa —conducido por Santiago del Moro y emitido las 24 horas— se interrumpió de manera repentina, lo que incrementó la preocupación entre los seguidores del ciclo.

Días atrás, durante una transmisión interna del reality, Del Boca ya había mostrado señales de desgaste físico y emocional. Incluso llegó a medirse la presión en vivo y admitió que el encierro y las tensiones de la convivencia comenzaban a afectarla.

Pese a las dificultades, la actriz había dejado en claro su intención de continuar en competencia. Con más de cinco décadas de trayectoria, reafirmó su vínculo con el público y se mostró decidida a seguir adelante en el juego, confiando en el apoyo de la audiencia.