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MasterChef Celebrity 2026: Ian Lucas y La Reini definen la gran final del reality en vivo por Canal 7

El certamen de Telefe llegó a su instancia decisiva y este jueves se conocerá al gran campeón de la edición 2026.

Hoy 21:34

MasterChef Celebrity 2026 entra en su etapa más esperada con la gran final entre Ian Lucas y Sofi “La Reini” Gonet, quienes se disputan el título en una definición que mantiene en vilo a los seguidores del reality.

La primera parte del duelo comenzó este miércoles, mientras que la definición se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, desde las 21.30, por la pantalla de Telefe, que en Santiago del Estero se puede ver a través de Canal 7.

En esta instancia decisiva, ambos finalistas debieron enfrentarse a uno de los desafíos más exigentes del programa: preparar tres platos diferentes para conquistar al jurado y quedarse con el premio mayor.

Además del reconocimiento, el ganador se llevará el trofeo de MasterChef Celebrity y un premio de 50 millones de pesos.

La expectativa es máxima en una final que promete emociones, tensión y definiciones al límite, con dos participantes que lograron destacarse a lo largo de toda la competencia.

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