La intendente Fuentes recibió a docentes y alumnos del Jardín de Infantes Dante Alighieri

Los alumnos estuvieron acompañados por docentes y autoridades de la institución.

Hoy 21:49

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Palacio Municipal la visita de alumnos del Jardín de Infantes "Dante Alighieri", en el marco de las celebraciones por el 11° aniversario de su fundación.

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Acompañados por docentes y autoridades de la institución, los niños de las salitas de 3, 4 y 5 años dialogaron con la jefa comunal sobre la importancia de la convivencia, el respeto y la participación ciudadana.

El Jardín de Infantes "Dante Alighieri" cuenta con una orientación educativa bilingüe y bicultural y promueve actividades que conectan los valores argentinos y santiagueños con la tradición italiana.