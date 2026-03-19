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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 26º
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Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para su debut en el Federal A 2026

El Profe visitará a Boca Unidos en Corrientes en el arranque del torneo. Ya están confirmados día, horario y terna arbitral.

Hoy 22:37

Sarmiento de La Banda tiene todo confirmado para su estreno en el Torneo Federal A 2026. El conjunto bandeño iniciará su camino en la competencia este domingo 22 de marzo a las 17:00, cuando visite a Boca Unidos en la provincia de Corrientes.

Para este compromiso, también quedó definida la terna arbitral, que estará encabezada por Fernando Jesús Rekers de Córdoba como juez principal. Estará acompañado por los asistentes Matías Javier González y Marcos David Guzmán, mientras que el cuarto árbitro será Jonatan Daniel Mapelli.

De esta manera, el equipo santiagueño ya conoce todos los detalles para su presentación oficial en el certamen, donde buscará comenzar con el pie derecho y ser protagonista desde las primeras fechas en una competencia siempre exigente.

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