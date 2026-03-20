Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica tras nuevos bombardeos

Se trata de Ali-Mohammad Naeini, quien murió en medio de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

Hoy 07:57

El gobierno de Irán confirmó este viernes la muerte de Ali-Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tras un nuevo ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue difundida por la televisión estatal IRIB, que destacó la trayectoria de Naeini durante más de cuatro décadas al servicio de la Revolución Islámica. En ese sentido, el informe subrayó que sus ideas “seguirán guiando a la Guardia Revolucionaria en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”.

Desde el CGRI lo definieron como “un general valiente y sincero” y aseguraron que continuarán su “camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas”, en medio de la creciente tensión en la región.

En paralelo, las autoridades iraníes actualizaron el balance de víctimas y señalaron que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel dejaron más de 1.200 muertos. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran elevó la cifra a más de 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre las víctimas, según distintos reportes, figuran altos funcionarios y mandos militares, lo que refleja la magnitud del impacto de la ofensiva en la estructura política y de seguridad del país.