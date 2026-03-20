Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico para hoy Viernes 20 de marzo de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo anticipan un viernes con lluvias moderadas. Los termenses deberán prepararse para un fin de semana fresco y húmedo.

Hoy 08:12

El clima en Termas de Río Hondo hoy, viernes 20 de marzo de 2026, presenta una condición de parcialmente nublado con una temperatura actual de 24.1 °C, aunque la sensación térmica es de 26.6 °C. La humedad se mantiene elevada en un 94%, y el viento sopla a 3.6 km/h desde el noroeste, lo que contribuye a un ambiente cálido pero incómodo para los termenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A medida que avanza la jornada, se prevén lluvias moderadas que comenzarán a afectar la región. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20.9 °C y una máxima que podría alcanzar los 31.2 °C. Los termenses deberán estar atentos a las condiciones ya que las precipitaciones pueden ser intensas en algunos momentos.

Para el sábado 21 de marzo, el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, lo que sugiere que el clima seguirá siendo inestable. Las temperaturas mínimas se esperan en 19.1 °C, mientras que la máxima no superará los 23.5 °C, marcando un descenso notable en comparación con el día anterior.

El domingo 22 de marzo, el cielo estará cubierto y las temperaturas continuarán frescas, con una mínima de 19.2 °C y máxima de 24 °C. Es probable que los termenses experimenten un clima más templado, pero la humedad permanecerá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, los termenses deben prepararse para un clima cambiante con lluvias y temperaturas frescas durante el fin de semana. El clima actual y el pronóstico revelan que las condiciones húmedas y frescas dominarán la región, con lluvias moderadas esperadas a partir de hoy.