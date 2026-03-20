Añatuya se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico de inestabilidad para hoy Viernes 20 de marzo de 2026

Hoy, los añatuyenses experimentarán un clima inestable con lluvias moderadas. Las temperaturas se mantendrán cálidas, pero se espera un descenso en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy es marcado por lluvias moderadas a intervalos, lo que puede sorprender a los añatuyenses que planean actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 24.4 °C, la sensación térmica llega a 26.3 °C, lo que indica un ambiente cálido y húmedo.

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La humedad se encuentra en un 78%, lo que contribuye a la sensación de bochorno en la región. Además, el viento sopla a 11.2 km/h desde el noreste, lo que podría brindar un leve alivio a la calidez del día. A medida que avanza la jornada, los añatuyenses deben estar preparados para las lluvias intermitentes que pueden afectar sus planes.

Para mañana, se prevé que las condiciones climáticas continúen siendo inestables, con lluvia moderada y una temperatura mínima de 19.7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24.7 °C. Esta caída en las temperaturas podría ofrecer un respiro en comparación con el calor de hoy, aunque la lluvia seguirá siendo un factor importante.

El domingo también se anticipa un clima similar, con lluvia moderada a intervalos. En esta ocasión, las temperaturas oscilarán entre 18.3 °C como mínima y 20.5 °C como máxima. Los añatuyenses deben estar atentos a los cambios en el clima, ya que la lluvia puede ser persistente durante todo el fin de semana.

En resumen, hoy, viernes 20 de marzo de 2026, los añatuyenses experimentarán lluvia moderada, con una temperatura mínima de 24 °C y una máxima de 34.9 °C. El pronóstico para el fin de semana sugiere que las lluvias continuarán, con un descenso en las temperaturas, especialmente el domingo.