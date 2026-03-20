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Domínguez chicaneó a España por la Finalissima: “Argentina es bicampeón, no se presentaron”

El presidente de Conmebol apuntó contra la selección europea tras la cancelación del duelo y defendió la postura de la Albiceleste.

Hoy 08:41
Alejandro Domínguez

El titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, dejó una fuerte declaración tras el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En medio de la polémica por la cancelación de la Finalissima, el dirigente lanzó una chicana contra España al asegurar que la Argentina debería ser considerada “bicampeona”.

“Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”, expresó Domínguez en diálogo con DSports, en referencia a la suspensión del encuentro entre el campeón de América y el de Europa.

Lejos de bajar el tono, el dirigente redobló la apuesta al retirarse del evento y fue aún más directo: “¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”, disparó, responsabilizando implícitamente a España por la caída del partido.

El duelo estaba previsto inicialmente para disputarse en Qatar, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede y abrió una negociación entre Conmebol y UEFA para reubicarlo. Sin embargo, nunca hubo acuerdo.

Desde Europa propusieron jugar en el Santiago Bernabéu Stadium, algo que fue rechazado por la AFA, que pretendía una sede neutral. Luego surgieron alternativas como disputar dos partidos o cambiar la fecha, pero tampoco prosperaron. La última oferta sudamericana fue llevar el encuentro a Roma, opción que tampoco convenció a UEFA.

Finalmente, sin consenso entre las partes y con un calendario apretado en el horizonte, la Finalissima quedó suspendida sin fecha de reprogramación, mientras crece la incertidumbre sobre si podrá disputarse después del Mundial 2026.

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