San Lorenzo va por la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón

El Ciclón enfrenta a un rival del Federal A en Quilmes, en medio de una crisis deportiva que sacudió al club tras la última goleada.

Hoy 09:18

San Lorenzo de Almagro se medirá este viernes ante Deportivo Rincón por los 32avos de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21:15 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en un duelo donde el equipo de Boedo intentará dejar atrás su delicado presente.

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El Ciclón llega golpeado tras la dura derrota ante Defensa y Justicia, que derivó en la salida del entrenador Damián Ayude. En su lugar asumirá de manera interina Alan Capobianco, mientras la dirigencia trabaja en la contratación de un DT definitivo, con Pablo Guede como principal candidato. El clima en el club es tenso, con fuertes reclamos de los hinchas tras el último resultado.

Del otro lado estará Deportivo Rincón, equipo de Neuquén que milita en el Federal A y que atraviesa un momento histórico. Tras ascender en 2024 y consolidarse en la categoría, buscará dar el golpe ante un grande del fútbol argentino en su regreso a la competencia, donde ya había participado en 2018.

En cuanto a las formaciones, San Lorenzo saldría con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, Deportivo Rincón formaría con Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá.