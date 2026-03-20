Carlos Chaud es el nuevo presidente de la Unión Santiagueña de Rugby

El dirigente de Old Lions RC encabezará la entidad por el período 2026-2028, acompañado por una comisión directiva con representantes de distintos clubes de la provincia.

Hoy 09:28

La Unión Santiagueña de Rugby tiene nuevas autoridades. Carlos Chaud, representante de Old Lions RC, fue elegido como presidente para el período 2026-2028, en una renovación que busca continuar el desarrollo del rugby en Santiago del Estero.

En la nueva conducción se mantendrá como vicepresidente Ricardo Trouve, de Santiago Rugby, mientras que el cargo de secretario estará a cargo del Dr. Durval Scilia, perteneciente al Santiago Lawn Tennis Club. Por su parte, Emanuel Kuprick, del Club Ciclista Olímpico La Banda, fue reelegido como tesorero, garantizando continuidad en el área administrativa.

La comisión directiva se completa con Florencio Marc (Old Lions RC), Germán Robato (Santiago Lawn Tennis Club) y Mario Andreis (Añatuya RC) como vocales titulares, mientras que Marcelo Gauna (CC Olímpico La Banda), Gastón Agüero (Santiago Rugby) y Diego Flynt (Santiago Lawn Tennis Club) ocuparán los cargos de vocales suplentes.

De esta manera, la Unión Santiagueña de Rugby inicia una nueva etapa institucional con dirigentes de distintos clubes, apostando al crecimiento y fortalecimiento de la disciplina en la provincia.