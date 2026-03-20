Boca difundió las primeras imágenes oficiales sobre la ampliación de La Bombonera

A través de sus redes sociales, el Xeneize publicó cuatro renders que muestran cómo quedarían las nuevas torres que se construirán al lado de las vías.

Hoy 22:38

Boca Juniors continúa avanzando en su proyecto de ampliación del estadio La Bombonera y anunció que recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para el anteproyecto de nuevos accesos.

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A través de un comunicado dirigido a socios e hinchas, la institución informó que el plan contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, que estarán conectadas mediante puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren para mejorar la circulación hacia las distintas tribunas.

Un proyecto considerado viable

Según explicó el club, la aprobación técnica llegó tras la evaluación realizada por la CNRT a través de Ferrosur Roca, que confirmó la viabilidad del proyecto.

"Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar", expresaron desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Además, Boca difundió por primera vez imágenes oficiales del anteproyecto, donde se observan las cuatro torres y los puentes que permitirán un acceso más fluido a la segunda, tercera y proyectada cuarta bandeja.

Qué falta para iniciar las obras

Tras esta aprobación inicial, el proyecto deberá ser evaluado por otros organismos como ADIFSE y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

ADIF será la encargada de analizar los aspectos vinculados a la infraestructura ferroviaria, mientras que la AABE deberá intervenir por tratarse de un proyecto urbanístico sobre terrenos del Estado.

Si obtiene el visto bueno de ambos organismos, el proyecto pasará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la aprobación final.

En caso de que todas las instancias avancen sin inconvenientes, Boca podría comenzar las obras de ampliación de La Bombonera durante este mismo año, dando un paso clave hacia la modernización de su estadio.