Qué equipo llegará con más descanso al próximo Súperclasico: ¿River o Boca?

Jugarán en el Monumental el fin de semana del domingo 19 de abril, que es la fecha más que probable. Previo, deberán disputar sus compromisos en las Copas Sudamericana y Libertadores.

Hoy 11:31

River Plate y Boca Juniors ya saben que el primer Superclásico del 2026 se disputará el fin de semana del domingo 19 de abril, en el estadio Estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura.

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Si bien la Asociación del Fútbol Argentino todavía debe confirmar la programación oficial, todo indica que el encuentro se jugará ese día, tradicionalmente reservado para el partido más importante del fútbol argentino.

La agenda internacional y el tiempo de descanso

El calendario de la CONMEBOL también jugará un papel importante en la preparación de ambos equipos.

Boca disputará su compromiso por la Copa Libertadores el martes 14 de abril frente a Barcelona Sporting Club en La Bombonera, mientras que River jugará el miércoles 15 ante Carabobo FC también como local.

Este panorama le dará al equipo dirigido por Claudio Úbeda un día más de preparación respecto al conjunto que conduce Eduardo Coudet.

Una ventaja logística para ambos

Más allá de la diferencia de descanso, tanto River como Boca tendrán un punto a favor: jugarán sus partidos internacionales como locales, lo que evitará viajes largos y el desgaste físico que eso implica.

De haber sido visitantes en esos compromisos, la planificación del Superclásico habría sido mucho más compleja por los traslados y los tiempos de recuperación más ajustados.

Cuenta regresiva

De esta manera, Boca llegará con 24 horas más de preparación, aunque ambos equipos contarán con condiciones similares en cuanto a logística y recuperación física.

Con el calendario ya prácticamente definido, el Superclásico comienza a tomar temperatura y promete ser uno de los grandes atractivos del Torneo Apertura 2026, en un duelo que siempre paraliza al país.