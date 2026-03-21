Qué dijo Darío Benedetto sobre el cruce ante Boca por la Copa Libertadores

El delantero de Barcelona de Guayaquil habló acerca del cruce ante el equipo del cual es hincha y expresó su deseo de volver a La Bombonera.

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El delantero Darío Benedetto volverá a enfrentar a Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de que el sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL determinara que el Xeneize comparta grupo con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club.

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El atacante, que actualmente defiende la camiseta del conjunto ecuatoriano, tendrá la oportunidad de regresar a La Bombonera y enfrentar al club donde se convirtió en ídolo.

Un regreso especial

Tras el sorteo, el “Pipa” reconoció que el cruce tendrá un significado especial en su carrera.

"Siempre es un placer ir a La Bombonera y jugar contra Boca. Son sensaciones encontradas. Siempre va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está", expresó en una entrevista con DSports.

Además, remarcó su gratitud hacia los hinchas: "Siento que es más el cariño que el reproche. Algunos están enojados o defraudados, pero voy a estar siempre agradecido".

Su presente en Barcelona

A pesar del afecto por el club argentino, Benedetto dejó en claro su compromiso con su actual equipo.

"Por más cariño que le tenga a Boca, ahora defiendo a muerte la camiseta de Barcelona", afirmó el delantero, quien también destacó el carácter copero del equipo argentino.

"Boca está mejorando y se transforma cuando juega Copa Libertadores. Estos partidos son aparte. La camiseta de Boca no se la pone cualquiera", analizó.

Un ciclo goleador

Benedetto llegó a Boca a mediados de 2016 tras su paso por Club América y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas gracias a sus goles.

Fue clave en los títulos de las temporadas 2016/17 y 2017/18, cuando el equipo era dirigido por Guillermo Barros Schelotto. En el primero de esos torneos fue el goleador con 21 tantos.

Una grave lesión ligamentaria lo dejó varios meses fuera de las canchas y también le impidió formar parte de la lista de la Selección Argentina para el Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La Libertadores 2018 y su paso por Europa

En su regreso a fines de 2018 fue determinante para que Boca alcanzara la final de la Libertadores de ese año. Marcó un doblete ante Palmeiras en semifinales y también convirtió en la final frente a River Plate.

A mediados de 2019 fue transferido al Olympique de Marsella por una cifra cercana a los 16 millones de euros.

Su regreso y la salida definitiva

En enero de 2022 volvió a Boca, aunque su segundo ciclo no tuvo el mismo impacto. Tras algunos altibajos y críticas por su rendimiento, especialmente después de la eliminación ante Corinthians en la Libertadores, perdió protagonismo.

Finalmente, en julio de 2024 rescindió su contrato y continuó su carrera en Querétaro FC.

Un nuevo comienzo y el fin de la sequía

Luego de pasos sin goles por Querétaro, Olimpia y Newell's Old Boys, Barcelona le dio una nueva oportunidad de la mano del entrenador César Farías.

El 21 de febrero de este año volvió a convertir, frente a Técnico Universitario, y puso fin a una sequía goleadora de casi dos años.

"Fue un desahogo importantísimo, pasó mucho tiempo desde que no hacía un gol", confesó.

Un grupo exigente y un desafío motivador

A sus 35 años, Benedetto atraviesa un nuevo desafío en su carrera y aseguró que eligió Barcelona por la exigencia deportiva.

"No está en mi cabeza relajarme. Me gusta competir y pelear cosas. Es un club grande con presión y eso me motiva", explicó.

Tras eliminar a Argentinos Juniors y Botafogo en las fases previas, Barcelona buscará ser protagonista en lo que el propio Benedetto calificó como “un grupo complicadísimo”.