Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAR 2026 | 25º
X
País

Javier Milei prometió que terminará de “exterminar la inflación” para fines de 2027

El Presidente habló en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, donde defendió su plan económico y analizó el escenario internacional.

Hoy 15:17

El presidente Javier Milei prometió este sábado en Hungría "exterminar" la inflación hacia el final de su mandato y también sostuvo que Cuba “será libre” a mitad de año.

Al participar como orador principal en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, el mandatario argentino reforzó su alianza con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a quien calificó como un "estadista" y un "faro" para Occidente.

Durante su discurso, Milei realizó un balance de su gestión económica y aseguró que, tras recibir un país con una inflación que "viajaba al 15.000% anual", actualmente se encuentra en torno al 30%.

"Probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primero, la terminaremos por exterminar", enfatizó.

El mandatario atribuyó las estadísticas a la eliminación de "todas las fuentes de emisión monetaria" y a la ejecución de lo que definió como "el ajuste más grande de la historia de la humanidad".

En cuanto a la situación internacional, el jefe de Estado se refirió al presente de Cuba, señalando que la isla está atravesando su propia "perestroika" debido a la "miseria actual".

En ese contexto, Milei vinculó el futuro de la región con el resultado político en Estados Unidos: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre", sentenció.

En otro tramo de su disertación, el mandatario criticó duramente el modelo de "Estado niñera" de la Unión Europea, al que acusó de destruir el mérito y generar estancamiento mediante regulaciones y subsidios.

En ese punto, coincidió con el líder de Vox, Santiago Abascal, al referirse al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un "pichón de tirano".

Finalmente, el presidente proyectó a la Argentina como un socio energético estratégico para Europa, estimando exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales para 2030.

Concluyó su intervención citando a Virgilio: "Jamás cedas ante el mal, sino combátelo con más fuerza".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos simultáneos en La Banda: detienen a un hombre y una mujer, secuestran drogas y recuperan bienes robados
  2. 2. El tiempo para este sábado 21 de marzo en Santiago del Estero: se esperan lluvias durante el día
  3. 3. Bajan el alerta del Río Dulce: pasa de rojo a naranja y comienza un retorno progresivo a la normalidad
  4. 4. Yanina Latorre contó la verdadera razón por la que Tini Stoessel se peleó con Emilia Mernes: “Un secreto”
  5. 5. Tragedia y dolor: un niño murió ahorcado con la soga de una hamaca que había armado en su casa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT