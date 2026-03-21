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Hipotecó su casa para que su hijo estudiara y terminó en la calle: la historia que conmueve desde Guatemala

La dramática situación de una mujer de 75 años se volvió viral en redes sociales. Un pastor la encontró durmiendo en la vía pública y logró movilizar una campaña solidaria para construirle una vivienda.

Hoy 20:39
anciana duerme en la calle

Una historia de sacrificio, abandono y solidaridad se volvió viral en las últimas horas y generó conmoción a nivel internacional. El caso ocurrió en una pequeña localidad de Guatemala, donde una mujer de 75 años quedó en situación de calle tras haber hipotecado su casa para que su hijo pudiera estudiar en el exterior.

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La historia salió a la luz luego de que un joven pastor, identificado como Alexander Cedillo Marcos, compartiera en Facebook la situación de Catrina Raymundo, a quien encontró durmiendo varias noches en una banqueta, sobre una colchoneta y sin ningún tipo de resguardo.

Al acercarse para ayudarla, la anciana relató que fue madre soltera y que, con el objetivo de darle un futuro mejor a su único hijo, decidió hipotecar su vivienda y vender todas sus pertenencias para financiar sus estudios en Estados Unidos. Sin embargo, nunca volvió a tener contacto con él y, al no poder afrontar la deuda, perdió su hogar.

La publicación rápidamente generó repercusión y despertó la solidaridad de vecinos y comerciantes de la zona, quienes comenzaron a organizar una colecta para ayudarla. Gracias a las donaciones, ya se iniciaron los trabajos para construirle una pequeña vivienda, con el objetivo de que pueda dejar la calle y recuperar una vida digna.

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