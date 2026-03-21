Invitan al evento “Feria y Memoria” que se realizará en el Centro Cultural La Estación de Clodomira

Como parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del último golpe de estado militar en Argentina, la Municipalidad de Clodomira realizará este domingo desde las 20 un evento comunitario en el Centro Cultural La Estación.

Hoy 22:22

En este espacio que se convirtió en lugar de referencia para los acontecimientos sociales de la "Capital de la Alfalfa" se desarrollará el evento "Feria y Memoria", con la participación de artesanos y emprendedores locales, donde también habrá puestos de venta de comidas.

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Además, se habilitará un escenario para espectáculos con artistas que adhieren a la recordación de este momento oscuro de la historia reciente del país, con el objetivo de llamar a la reflexión y mantener vivo el recuerdo sobre lo sucedido durante la dictadura militar y para que no se repita nunca más.

El intendente Daniel Ruiz invitó a toda la comunidad clodomirense a participar de esta propuesta para este domingo, como también para el acto oficial por el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia que se realizará el miércoles 25 desde las 19 en la Escuela de Capacitación N° 15, con la presencia de autoridades municipales, concejales y representantes de distintos sectores de la comunidad.