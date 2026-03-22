Frank Fabra rompió el silencio sobre la expulsión en la final de la Libertadores entre Boca y Fluminense

El lateral colombiano contó detalles de uno de los peores momentos en toda su estadía en el Xeneize.

Hoy 07:52

El colombiano Frank Fabra puso fin a su etapa en Boca Juniors durante el último mercado de pases tras una década en el club, donde se convirtió en uno de los laterales más regulares del equipo. El defensor, que llegó en enero de 2016, disputó más de 200 partidos y conquistó ocho títulos con la camiseta azul y oro.

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En una entrevista con ESPN, el actual jugador de Independiente de Medellín recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera: la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

“Yo veo que el jugador de Fluminense se mete con mi compañero y yo meto la mano y desafortunadamente lo rozo, no lo toco”, explicó Fabra sobre la jugada que derivó en su tarjeta roja.

La jugada que marcó la final

El lateral también detalló cómo fue la decisión arbitral que terminó con su salida del partido en un momento clave.

“Justo es el línea que le avisa a Roldán y proceden a ir al VAR y ahí me expulsan. No me voy nada contento con lo que pasó”, agregó el defensor colombiano, todavía con frustración por aquella acción.

Además, el futbolista reconoció que la presión previa al partido pudo haber influido en su reacción dentro del campo de juego.

“Todo el mundo en el club me decía que era lo único que me faltaba. Al ver que el tiempo se iba acabando y no iba a poder, eso me inundó un poco la cabeza y me pasó eso”, confesó.

El agradecimiento de Fabra a Boca

Pese a ese episodio, Fabra dejó en claro su cariño por la institución y los hinchas xeneizes, destacando lo que significó su paso por el club.

“Nunca voy a hablar nada malo de Boca. No muerdas la mano que te da de comer, estoy muy agradecido con todo lo que viví y lo que la gente me brindó. Yo estoy muy feliz de haber vivido 10 años allá, me quedo con eso”, cerró.

Los números de Frank Fabra en Boca

Durante su etapa en Boca, el colombiano disputó 244 partidos, en los que convirtió 14 goles y entregó 32 asistencias, consolidándose como una pieza importante durante varios ciclos futbolísticos.

En su palmarés aparecen ocho títulos: cuatro torneos locales, una Copa Argentina, dos Copas de la Liga Profesional y una Supercopa Argentina. Además, fue expulsado en cinco ocasiones, incluyendo la recordada final continental de 2023.

De esta manera, Fabra cerró una extensa etapa en el club de La Ribera dejando números importantes y el recuerdo de haber sido protagonista en años de fuerte competencia tanto a nivel local como internacional.