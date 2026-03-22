LeBron James sigue rompiendo récords y alcanzó otra cifra histórica en la NBA

La leyenda de Los Ángeles Lakers continúa superando marcas en la mejor liga del mundo.

Hoy 00:17

La superestrella LeBron James volvió a escribir su nombre en la historia grande de la NBA al convertirse este sábado en el jugador con más partidos disputados en la liga, superando la marca histórica de Robert Parish durante el encuentro en el que Los Angeles Lakers enfrentaron a Orlando Magic.

Con 1.613 partidos (uno más que Parish), el alero de 40 años continúa ampliando un legado que ya lo ubica como uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

El dueño de los récords más importantes

Además de la nueva marca de partidos jugados, LeBron también ostenta otro registro impactante: es el máximo anotador de la historia de la NBA, superando ampliamente los más de 38.000 puntos que había establecido Kareem Abdul-Jabbar.

Actualmente, James ya superó la barrera de los 43.000 puntos en temporada regular, una cifra que parece difícil de igualar en el corto plazo.

Su dominio también se extiende a los playoffs, donde lidera estadísticas históricas como:

Mayor cantidad de puntos

Más robos

Más partidos disputados

Más victorias

Un rey también en las Finales

En las Finales de la NBA, LeBron también logró una marca única: es el único jugador en ganar el MVP de las Finales con tres franquicias diferentes:

Miami Heat

Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers

Este dato refleja su capacidad para liderar proyectos ganadores en distintos momentos de su carrera.

Una carrera brillante también con Estados Unidos

A nivel internacional, el impacto de LeBron también fue determinante con la selección de Estados Unidos, donde consiguió dos medallas de oro olímpicas:

Beijing 2008

Londres 2012

En ambos torneos fue una de las grandes figuras del equipo estadounidense.

23 temporadas consecutivas y un homenaje especial

Otro récord que dimensiona su longevidad es el de ser el jugador con más temporadas consecutivas en la NBA, alcanzando 23 años seguidos en la liga más importante del mundo.

Como reconocimiento a su trayectoria, LeBron luce un parche especial en su camiseta durante esta temporada. El homenaje debutó en enero durante un partido entre los Lakers y Sacramento Kings.

El parche muestra su clásico ritual de lanzar talco al aire antes de cada partido y combina los colores de las tres franquicias más importantes de su carrera: Cleveland, Miami y Los Lakers.

Un objeto de colección para la historia

Como parte del homenaje, los parches utilizados en cada partido serán retirados al finalizar los encuentros y colocados en productos oficiales, lo que los convierte en piezas de altísimo valor para los coleccionistas.

A sus 40 años, LeBron James sigue rompiendo récords y demostrando que su impacto en la NBA no solo pertenece al pasado, sino también al presente de una liga que continúa siendo testigo de su grandeza.