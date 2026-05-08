Interceptan avión con 400 kilos de cocaína en Santa Fe

Un avión con más de 400 kilos de cocaína fue interceptado en un campo del Paraje 79/800 en el departamento Vera, Santa Fe, resultando en la detención de ocho personas relacionadas con el narcotráfico.

Hoy 04:23

Un avión cargado con más de 400 kilos de cocaína fue interceptado en un campo situado en el Paraje 79/800, en el departamento Vera, al norte de Santa Fe. Este operativo resultó en la detención del piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana, junto a otras seis personas que están vinculadas con la logística del contrabando de estupefacientes.

Las autoridades informaron que la intervención fue realizada por efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA). La aeronave involucrada es un Cessna 210, y su interceptación en el establecimiento 'Don Julio' fue el resultado de una investigación iniciada en marzo gracias a la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

La pesquisa, coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) bajo la dirección del fiscal Diego Iglesias, involucró la participación del fiscal federal Matías Scilabra y del juez federal de Garantías N°1 de Rosario, Carlos Vera Barros, quienes llevaron a cabo tareas intensivas de investigación y vigilancia, apoyadas por drones de la Fuerza Aérea Argentina.

El Ministerio de Seguridad Nacional emitió un comunicado afirmando que “como resultado de las tareas investigativas, el personal detectó el arribo de una aeronave a un campo investigado”. En el momento de la interceptación, se aseguró el lugar y se arrestó a los involucrados en la operación de narcotráfico.

Operativos posteriores llevaron a la desarticulación de la logística de transporte terrestre asociada al narcotráfico. Se confiscaron vehículos como una Toyota Hilux, una Ford Ranger, y camiones de carga, así como equipos de comunicación y bidones de combustible.

Las brigadas de la División Operaciones Federales realizaron un total de ocho allanamientos simultáneos en diferentes localidades de la provincia, incluyendo zonas urbanas y rurales relacionadas con los detenidos.

El hallazgo de aeronaves con drogas en la provincia no es un hecho aislado. Hace cinco meses, se encontró una aeronave abandonada en Curupaity, y en semanas recientes se han reportado otros incidentes relacionados con el tráfico de drogas, lo que refleja la persistente actividad del narcotráfico en la región.