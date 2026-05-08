Capturan a prófugo por microtráfico en Resistencia, Chaco

Un hombre de 29 años fue capturado en Resistencia, Chaco, tras ser intensamente buscado por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Hoy 03:27

En un operativo realizado en las primeras horas de hoy, la División Microtráfico Metropolitana logró la captura de un hombre de 29 años que se encontraba prófugo de la Justicia desde marzo de este año.

La detención se llevó a cabo en la intersección de la calle Brown y avenida Firpo, en el Barrio La Liguria, donde el personal policial estaba realizando una recorrida de prevención.

Los efectivos notaron a un individuo cuya apariencia coincidía con la descripción de un sospechoso vinculado a la venta de estupefacientes; al percatarse de la presencia de la patrulla, el hombre intentó fugarse a pie, pero fue interceptado rápidamente.

Al consultar el sistema SiGeBi, se confirmó que el detenido, cuyo domicilio se encuentra en el Barrio Villa Itatí, tenía un pedido de aprehensión vigente desde el 11 de marzo, relacionado con una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Esta orden judicial fue emitida por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, bajo la dirección de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, quien ha estado al tanto del caso.

El hombre había sido objeto de búsqueda desde el 28 de febrero, cuando se realizó un allanamiento en su domicilio de Pasaje Humaitá, donde la policía secuestró 65 envoltorios de cocaína y otros elementos comprometedores.

A pesar de que en ese operativo se detuvo a otra persona, el principal sospechoso logró evadir a la justicia hasta su captura en la madrugada de hoy, tras lo cual se ratificó su detención y fue trasladado a la División Medicina Legal para los procesos correspondientes.