Bareiro y una promesa que ilusiona a Boca: “Si llegamos a la final de la Libertadores me tatuó algo del club”

El delantero, recientemente arribado al Xeneize, expresó su deseo de alcanzar la gran definición del torneo más importante del continente.

Hoy 12:43

El delantero paraguayo Adam Bareiro comenzó a ganarse rápidamente un lugar en Boca Juniors y ya se perfila como una de las principales cartas en ataque de cara al gran objetivo del club: la Copa Libertadores, el torneo que el Xeneize no conquista desde 2007 y que representa la gran obsesión por alcanzar la séptima estrella.

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El atacante tuvo un debut soñado al marcar dos goles ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina, y luego sumó buenos minutos frente a San Lorenzo, su exequipo, y Unión, donde estuvo muy cerca de volver a convertir.

La promesa que entusiasma al mundo Boca

En la previa del inicio del máximo certamen continental, Bareiro dejó una declaración que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

"Si llegamos a la final, me voy a tatuar algo del club", aseguró el delantero en diálogo con los canales oficiales de la Conmebol.

Además, el paraguayo dejó en claro lo que significa disputar el torneo más importante de Sudamérica.

"La Libertadores es una tremenda pasión, jugarla es algo muy lindo. Y obviamente el sueño de todo futbolista es poder levantarla", afirmó.

Una oportunidad como titular

Las circunstancias también le abrieron una puerta importante en el equipo. La lesión de Edinson Cavani y la reciente vuelta a los entrenamientos de Milton Giménez, tras una operación por pubalgia, posicionan a Bareiro como titular en la ofensiva junto a Miguel Merentiel.

En ese contexto, todo indica que el atacante será parte del once inicial en el debut de Boca ante Universidad Católica de Chile, el próximo 7 de abril.

Sacrificio y compromiso con el equipo

El exdelantero de San Lorenzo y surgido en Olimpia también destacó que su principal aporte al equipo pasa por la entrega dentro del campo de juego.

"El sacrificio es algo que no se negocia. Voy a dar la vida siempre por el equipo, porque el equipo también lo hace por todos. Los goles se pueden dar o no, pero trato de aportar todo desde el sacrificio y también esa cuota de gol que el equipo necesita", remarcó.

En busca de volver al gol

Aunque arrastra una racha de cuatro partidos sin convertir, Bareiro intentará cortar esa sequía en el próximo compromiso ante Instituto, en un partido donde buscará seguir consolidándose como una pieza clave en el ataque xeneize.

Con compromiso, goles en su presentación y una promesa que ya genera expectativa, Boca parece haber encontrado en Bareiro a un delantero decidido a dejar su marca en la búsqueda de la tan ansiada séptima Libertadores.