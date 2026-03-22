Presuntos pagos a Milei como “influencer”: qué revela la investigación del caso $LIBRA

Peritajes y audios hallados en un celular apuntan a transferencias mensuales en dólares vinculadas al entramado.

Hoy 13:51

Mauricio Novelli le habría pagado un sueldo “todos los meses” a Javier Milei por sus servicios como “influencer” mientras era diputado nacional y sorteaba su dieta como legislador. Eso es lo que al menos surge de la reconstrucción que hizo LA NACION en base a mensajes, audios, documentos y registros bancarios que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular y otros dispositivos electrónicos del lobista.

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Los supuestos pagos recurrentes de Novelli comenzaron en 2021, en las postrimerías de la pandemia por el Covid-19, cuando ambos intercambiaban mensajes con los apodos “Mau” y “Javiiii”. Milei promocionó en sus redes sociales los cursos que daba para la empresa del lobista, N&W Profesional Traders, y apoyó el lanzamiento de “Vulcano Game” ($Vulc), un activo digital que, al igual que $LIBRA en 2025, colapsó poco tiempo después, entre denuncias de fraude, con pérdidas millonarias para los inversores.

El propio Novelli explicó cómo era su relación con el por entonces candidato a la Presidencia en un audio que le envió por WhatsApp a su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, por entonces de 24 años, y que LA NACION recuperó entre más de 101.000 archivos que se encuentran a disposición de la Justicia argentina.

Caso $LIBRA: transferencia a Karina Milei, del 10 de julio de 2023

-Buen día, Ara. ¿Cómo va todo? Vamos a necesitar USDT para transferir [a] la financiera, para que nos den efectivo para pagar a Danan [sic, en alusión a Emmanuel Danann] y Milei –le planteó Novelli, por escrito, el lunes 3 de julio de 2023, en alusión a la criptomoneda diseñada para mantener siempre un valor equivalente a 1 dólar.

-Ah, okey, el viernes estuvimos pagando los sueldos, pero falta pagar a Mija - -replicó la asistente, en alusión a Mijail Popov, un analista argentino que colaboraba con Novelli.

-Pero cuando hicieron la cuenta de los USDT que faltaban -consultó el lobista-, ¿calcularon para los influencers también?

-No, creo que solo se había sumado lo del sueldos [sic]. Ahora le pregunto a Sol cuánto hay -respondió ella.

Fue entonces cuando Novelli le envió un audio por WhatsApp que resulta inaccesible desde el link disponible, pero que LA NACION recuperó de entre los 41,3 gigabytes de mensajes, archivos, videos, fotografías y audios.

-Okay, bueno. Esto es algo importante, a tener en cuenta, eh, porque a los influencers les pagamos todos los meses –le explicó Novelli a su secretaria, a las 10.05 del lunes-. Son... son sueldos, eh... Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Eh... bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo. Emm... y también lo que, lo que le pagamos a Danann es sueldo. Eh... de última, para evitar confusiones, si querés lo podemos meter dentro de sueldos, eh... o bueno, ahí en “influencers”. Pero eso tienen... tenés que calcularlo todos los meses para... porque es a principio de mes, eso, ¿viste? Es igual que, que los sueldos.

Dos minutos después, la asistente respondió, también por audio.

-Claro, sí, no lo tuve en cuenta. Cuando tuvimos la llamada el viernes con Mija [Popov], él hizo como la suma de lo que teníamos que pagar, pero creo que no tuvimos en cuenta lo de lo de Milei y Danann, pero no estoy segura. Le le voy a preguntar bien a él. Igual recién le hablé a Sol, así que cuando me confirme cuánta plata queda te aviso –le respondió a Novelli-. Eh, ahí me respondió, me dijo que quedaban 3571, pero faltaba pagar el sueldo de Mija, que encima era el sueldo del mes pasado que no se le pagó, más el de este mes, que eran tres lucas, o sea, 3000 y algo también, así que no alcanzaría.

Los mensajes que Novelli y Bosque intercambiaron por WhatsApp para optimizar la contabilidad durante los días que siguieron reflejan que coordinaron con una “financiera” el cambio de USDT a dólares, que un mensajero les llevó el dinero a la oficina y que el lobista le pidió el “fajo”. Pero LA NACION no encontró constancias de la entrega, ni tampoco recibos o facturas de Milei por ese eventual pago.

Once días antes, el 22 de junio, Novelli le había explicado a su secretaria, en otro audio que le envió por WhatsApp que debía apartar 2000 dólares para “la secretaria de Milei” y otros 1500 para Emmanuel Danann, un influencer que también trabajó para N&W Profesional Traders, y supo ser afín al economista libertario, del que luego se distanció.

Caso $LIBRA: transferencia de la empresa de Novelli a Karina Milei

Para Milei eran días intensos, con recorridas, actos y entrevistas como candidato presidencial por La Libertad Avanza. El 5, atacó en redes a Diego Santilli, por entonces precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, como parte de su narrativa contra “la casta”; el 7 difundió el primer spot oficial de su campaña; en agosto, superó las elecciones primarias de las PASO como la figura más votada.

Del material que los peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli, por el contrario, sí quedan constancias de transferencias bancarias a nombre de Karina Milei. Según comprobantes del Banco Galicia en poder de este diario, el 10 de julio de 2023 la actual secretaria general de la Presidencia recibió 200.000 pesos —equivalentes a 400 dólares “blue” de la época— desde una cuenta de N&W Profesional Traders. El giro se repitió idéntico el 1 de agosto de 2023.

Esos montos en pesos, a su vez, resultan consistentes con el esquema de pagos más amplio que afrontaba Novelli todos los meses. Así, por ejemplo, en la lista de “próximos pagos” del 27 de julio de 2023 que figura en su WhatsApp, Milei y el actual director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, figuraban ambos con 200.000 pesos.

Si el “sueldo” que Novelli le abonó a Javier Milei ascendía 2000 dólares por mes mientras era diputado nacional, los supuestos pagos habrían continuado con los libertarios en la Casa Rosada, aunque la cuantía se duplicó, de acuerdo a los mensajes que los peritos oficiales recuperaron de los dispositivos electrónicos del lobista. En otro audio del 2 de abril de 2024, por ejemplo, Novelli le consulta a su asistente sobre los 4000 dólares “para Karina”.

Meses después, el 1° de noviembre de 2024, Novelli se envió a sí mismo un mensaje a modo de recordatorio que decía: “Pago Javier kari”. Ese mismo día visitó la Casa Rosada, según surge de los registros oficiales de ingresos y salidas al palacio presidencial. Pero LA NACION no encontró en el material peritado contexto adicional que explique esa anotación.

La continuidad de los presuntos pagos de Novelli ya con Milei en la presidencia, en tanto, tiene una dimensión que los opositores han puesto bajo análisis. El artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el Presidente y el vicepresidente “no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento” durante sus mandatos.

Para entonces, Novelli entraba a la Casa Rosada de manera asidua, donde se fotografiaba por las galerías o en el Patio de las Palmeras. También en los pasillos del Banco Central junto a un joven que meses después acapararía las noticias: el estadounidense Hayden Mark Davis. Y comenzaba a urdir Tech Forum, el evento que organizó junto a su socio Manuel Terrones Godoy. Por esos días, su hermana María Pía Novelli, verbalizó los deseos de todos ellos. “Quiero hacer guita, loco”.

Fuente: La Nación