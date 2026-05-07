Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 16º
X
Policiales

Clodomira: recuperan bienes robados tras un allanamiento en barrio Fátima y hay un detenido

El operativo se realizó luego de la denuncia de una mujer por el robo de distintos bienes desde una vivienda.

Hoy 15:25

Un allanamiento realizado por efectivos policiales permitió recuperar elementos robados del domicilio de una mujer y dejó como resultado la detención de un hombre que intentó resistirse al procedimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de la denuncia presentada por una mujer de 36 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron a una vivienda del barrio 27 de Abril y sustrajeron distintos bienes del hogar, entre ellos un termotanque, sanitarios, vajilla y otros objetos. Además, una vecina habría visto a dos sujetos retirando elementos del inmueble durante la noche.

Durante el operativo, un hombre de 32 años intentó resistirse al procedimiento y fue reducido por los uniformados. También un joven de 18 años habría entorpecido el trabajo policial con amenazas al personal.

Intervino el personal policial de la Comisaría Comunitaria N°16. El operativo se llevó a cabo bajo directivas judiciales y quedó registrado en filmaciones. Tanto los elementos secuestrados como los implicados fueron puestos a disposición de la Justicia.

TEMAS Clodomira

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 7 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes
  2. 2. Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada
  3. 3. Horror en Sumampa: nene de 5 años dijo que le daban alcohol y pidió "irse al cielo"
  4. 4. Marchese amplió denuncia contra socios del fallecido financista Maldonado y aportó documentación clave
  5. 5. Esperaba el colectivo y un motochorro le robó 600 mil pesos de la mochila
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT