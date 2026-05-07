Clodomira: recuperan bienes robados tras un allanamiento en barrio Fátima y hay un detenido

El operativo se realizó luego de la denuncia de una mujer por el robo de distintos bienes desde una vivienda.
Un allanamiento realizado por efectivos policiales permitió recuperar elementos robados del domicilio de una mujer y dejó como resultado la detención de un hombre que intentó resistirse al procedimiento.
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Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de la denuncia presentada por una mujer de 36 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron a una vivienda del barrio 27 de Abril y sustrajeron distintos bienes del hogar, entre ellos un termotanque, sanitarios, vajilla y otros objetos. Además, una vecina habría visto a dos sujetos retirando elementos del inmueble durante la noche.
Durante el operativo, un hombre de 32 años intentó resistirse al procedimiento y fue reducido por los uniformados. También un joven de 18 años habría entorpecido el trabajo policial con amenazas al personal.
Intervino el personal policial de la Comisaría Comunitaria N°16. El operativo se llevó a cabo bajo directivas judiciales y quedó registrado en filmaciones. Tanto los elementos secuestrados como los implicados fueron puestos a disposición de la Justicia.