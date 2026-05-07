Clodomira: recuperan bienes robados tras un allanamiento en barrio Fátima y hay un detenido

El operativo se realizó luego de la denuncia de una mujer por el robo de distintos bienes desde una vivienda.

Hoy 15:25

Un allanamiento realizado por efectivos policiales permitió recuperar elementos robados del domicilio de una mujer y dejó como resultado la detención de un hombre que intentó resistirse al procedimiento.

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Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de la denuncia presentada por una mujer de 36 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron a una vivienda del barrio 27 de Abril y sustrajeron distintos bienes del hogar, entre ellos un termotanque, sanitarios, vajilla y otros objetos. Además, una vecina habría visto a dos sujetos retirando elementos del inmueble durante la noche.

Durante el operativo, un hombre de 32 años intentó resistirse al procedimiento y fue reducido por los uniformados. También un joven de 18 años habría entorpecido el trabajo policial con amenazas al personal.

Intervino el personal policial de la Comisaría Comunitaria N°16. El operativo se llevó a cabo bajo directivas judiciales y quedó registrado en filmaciones. Tanto los elementos secuestrados como los implicados fueron puestos a disposición de la Justicia.