Operativo contrarreloj en Los Juríes: rescataron a una mujer mordida por una serpiente cascabel

La víctima fue asistida durante la noche por personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y trabajadores municipales.

Hoy 15:53

Una intensa tarea de rescate se desplegó durante la noche del miércoles en la zona del Lote 41, cerca de Los Juríes, luego de que una mujer identificada como María Rosa Orellana sufriera la mordedura de una serpiente cascabel alrededor de las 22 horas.

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El operativo estuvo encabezado por personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y empleados del municipio local.

De acuerdo con lo informado por José Coria, jefe de Bomberos Voluntarios de Los Juríes, el pedido de ayuda activó rápidamente un trabajo coordinado entre distintas áreas. Además del equipo de rescate, también se dispuso la presencia de un enfermero para asistir a la víctima durante el traslado.

Las complicaciones climáticas hicieron que el recorrido fuera mucho más extenso de lo habitual. Aunque el Lote 41 se encuentra a unos 18 kilómetros de la ciudad, el equipo tuvo que recorrer aproximadamente 45 kilómetros para llegar y otros 45 para regresar, buscando caminos alternativos que permitieran avanzar.

Durante todo el procedimiento, los rescatistas mantuvieron contacto permanente con la familia de la mujer, mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

Finalmente, gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto entre los organismos involucrados, María Rosa Orellana pudo ser trasladada a un centro de salud, donde permanece internada y fuera de peligro.

Desde la Municipalidad de Los Juríes destacaron el compromiso y la labor de todos los participantes del rescate, subrayando que la coordinación entre las distintas áreas fue fundamental para lograr un desenlace favorable.