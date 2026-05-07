Fernández intensifica los operativos de limpieza y saneamiento en los barrios

La intendente Yanina Iturre encabezó un amplio operativo en el barrio Independiente, donde se realizaron tareas de desmalezado, fumigación, erradicación de minibasurales y plantación de árboles para promover el cuidado del espacio público.

Hoy 16:20

La Municipalidad de Fernández llevó adelante un nuevo operativo integral de mantenimiento urbano y saneamiento ambiental en el barrio Independiente, en el marco del programa de limpieza y recuperación de espacios públicos impulsado por la gestión de la intendente Yanina Iturre.

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La jefa comunal supervisó personalmente las tareas desarrolladas por distintas áreas municipales, que trabajaron de manera coordinada para mejorar las condiciones de higiene y reforzar la prevención sanitaria en el sector.

Durante la jornada se realizaron trabajos de desmalezado, descacharreo, barrido, fumigación y limpieza general, además de la eliminación de minibasurales detectados en distintos puntos estratégicos del barrio.

Desde el municipio destacaron que estas acciones son fundamentales para prevenir la proliferación de insectos y reducir focos de contaminación que afectan la salud de los vecinos.

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue la plantación de árboles autóctonos y ornamentales en los espacios recuperados. Según explicó la intendente, la iniciativa busca no solo embellecer el barrio, sino también generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental y el respeto por los espacios comunes.

“Estamos trabajando junto a todas las áreas municipales para tener un barrio más limpio, pero sobre todo para cuidar la salud de nuestros vecinos”, expresó Iturre durante su recorrida.

Además, pidió el compromiso de la comunidad para sostener las mejoras alcanzadas. “Les pedimos a los vecinos que no arrojen basura en la vía pública y que utilicen correctamente los contenedores. Una ciudad limpia y ordenada es responsabilidad de todos”, remarcó.

Desde la comuna informaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera programada en otros sectores de la ciudad. Las intervenciones incluyen también controles de luminarias y fumigaciones selectivas, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y mejorar la infraestructura urbana.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con el saneamiento ambiental, la preservación del medioambiente y la mejora continua de la calidad de vida de los vecinos de Fernández.