La OMS llevó tranquilidad tras el brote de hantavirus en un crucero: “No es el próximo Covid”

El organismo internacional confirmó ocho casos vinculados al barco MV Hondius, incluidos tres fallecidos, pero descartó que exista riesgo de una nueva pandemia global.

Hoy 16:57

La aparición de casos de hantavirus en el crucero MV Hondius generó preocupación internacional luego de que se confirmaran tres muertes y varios contagios entre pasajeros y tripulantes durante una travesía por el Atlántico Sur.

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Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud buscó llevar tranquilidad y descartó que el episodio tenga características similares a las que dieron origen a la pandemia de Covid-19.

Desde el organismo remarcaron que el hantavirus no presenta la misma dinámica de transmisión ni la capacidad de expansión global que tuvo el coronavirus, por lo que consideraron que no existe riesgo de una crisis sanitaria mundial.

El brote se detectó a bordo del crucero, que había partido desde Ushuaia con más de 140 personas entre pasajeros y tripulación. La situación provocó preocupación especialmente en Europa, luego de que España autorizara el desembarco y la repatriación de viajeros en las Islas Canarias.

Actualmente, el barco navega rumbo a ese destino mientras los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes y bajo monitoreo médico permanente.

Según informó la OMS, hasta el momento se registraron ocho casos vinculados al brote, de los cuales tres corresponden a personas fallecidas y los otros cinco fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.

“Esto no es el próximo Covid, pero es una enfermedad infecciosa seria”, afirmó Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación ante epidemias y pandemias del organismo internacional.

La especialista explicó que el seguimiento sanitario continúa activo y que se están aplicando protocolos para evitar nuevos contagios y garantizar la atención de los afectados.

Las autoridades sanitarias buscan además evitar alarmas desmedidas, ya que el hantavirus, si bien puede provocar cuadros graves e incluso fatales, posee una transmisión mucho más limitada y controlable que otros virus respiratorios de rápida propagación.

Equipos médicos y especialistas internacionales continúan monitoreando la evolución del brote mientras el crucero se dirige hacia Canarias, donde los pasajeros serán evaluados y asistidos por personal sanitario.