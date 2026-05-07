Billie Eilish dijo que su show de Argentina fue uno de los más importantes de su vida: "Me cambió la vida por completo"

La cantante volvió a destacar su paso por el Lollapalooza Argentina 2023 y aseguró que aquel recital en Buenos Aires fue una experiencia inolvidable que marcó su carrera.

Hoy 17:05

Billie Eilish volvió a expresar el profundo vínculo que mantiene con el público argentino y sorprendió con una confesión que revolucionó a sus fanáticos. Durante una reciente entrevista, la artista estadounidense reveló que, si tuviera que elegir un concierto de toda su trayectoria para filmarlo en 3D, escogería sin dudarlo su presentación en el Lollapalooza Argentina 2023.

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La declaración llegó mientras promocionaba Hit Me Hard and Soft: El tour en vivo en 3D, su nuevo proyecto audiovisual. En una charla con el programa Triple J, el conductor Tyrone Pynor le planteó una pregunta que despertó uno de los recuerdos más especiales de la cantante.

“Si pudieras viajar en el tiempo y grabar alguno de tus shows anteriores en 3D, ¿cuál elegirías?”, consultó el periodista.

Sin titubear, Billie recordó su histórica presentación en Buenos Aires y respondió: “Pienso en cuando toqué en Argentina hace un par de años. La pasé increíble, había como 100.000 personas. Fue en un festival y me quedé completamente impresionada. Me cambió la vida por completo”.

Sus palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores argentinos celebraron el reconocimiento de una artista que, desde aquella noche, dejó en claro su conexión especial con el país.

Billie Eilish y su amor por Argentina

No es la primera vez que la intérprete de Bad Guy elogia al público local. Meses después de aquel recital, ya había destacado la intensidad de la experiencia durante una conversación con Dua Lipa en el podcast Dua a tu servicio, producido por la BBC.

En ese intercambio, al recordar su gira por Latinoamérica, Billie fue contundente: “El show que hicimos en Argentina fue uno de los mejores de mi vida”.

Con estas nuevas declaraciones, la cantante no hizo más que reafirmar lo que muchos fans ya intuían: su paso por Buenos Aires dejó una marca imborrable tanto para el público como para ella.

El histórico show de Billie Eilish en Lollapalooza Argentina 2023

La presentación de Billie Eilish en el Hipódromo de San Isidro fue uno de los momentos más memorables del Lollapalooza Argentina 2023.

Con apenas 21 años, la artista se convirtió en la headliner más joven en la historia del festival en el país, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la música global.

Ante una multitud estimada en casi 100 mil personas, desplegó un show que combinó potencia escénica, intimidad emocional y una conexión constante con sus seguidores.

Durante el recital interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, como I Didn’t Change My Number, Getting Older, My Strange Addiction y My Future.

Además, estuvo acompañada por su hermano y socio creativo, Finneas O’Connell, quien brilló en distintos instrumentos a lo largo de la noche.

Con una impactante puesta visual, una energía arrolladora y miles de fanáticos coreando cada canción, Billie Eilish dejó una huella imborrable en Argentina.

Y ahora, con su reciente confesión, quedó confirmado que aquella noche de marzo de 2023 también quedó grabada para siempre en su memoria.