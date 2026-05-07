Argentina e Israel tendrán vuelos directos por primera vez: cuándo comienzan y cuánto costarán los pasajes

La aerolínea El Al Israel Airlines conectará Buenos Aires con Tel Aviv sin escalas desde el 29 de noviembre. Habrá dos frecuencias semanales y los tickets ya están a la venta.

Hoy 17:15

A partir del próximo 29 de noviembre, Argentina e Israel contarán por primera vez con una conexión aérea directa y sin escalas, en un hecho considerado histórico para la relación bilateral entre ambos países.

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El servicio será operado por la aerolínea israelí El Al Israel Airlines, que realizará dos vuelos semanales entre Buenos Aires y Tel Aviv a bordo de aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad para 271 pasajeros.

Los vuelos partirán desde Ezeiza hacia Israel los lunes y miércoles, mientras que desde Tel Aviv saldrán los domingos y martes, en un trayecto cuya duración estimada será de entre 15 y 16 horas.

La compañía confirmó además que los pasajes ya se encuentran disponibles. Los precios promocionales de lanzamiento parten desde USD 1.349 ida y vuelta en clase turista “Classic”, mientras que los valores en clase ejecutiva rondan los USD 7.000.

También se podrán adquirir tramos individuales desde USD 773, tarifa que incluye equipaje de mano, una valija despachada de hasta 23 kilos, comidas a bordo y selección de asiento.

Hasta ahora, quienes viajaban entre Buenos Aires y Tel Aviv debían realizar al menos una escala internacional, generalmente en ciudades como Madrid, Roma o Miami, lo que extendía considerablemente los tiempos de traslado.

Con esta nueva conexión directa, el recorrido se reducirá de manera significativa y evitará el paso por hubs internacionales utilizados actualmente por otras compañías aéreas.

La habilitación de la ruta fue posible tras la autorización otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco del acuerdo de Cielos Abiertos firmado durante la reciente visita oficial del presidente Javier Milei a Jerusalén.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta nueva conexión forma parte de la política de apertura aerocomercial impulsada por el Gobierno nacional, que desde el inicio de la gestión sumó más de 50 nuevas rutas nacionales e internacionales.

La ruta Buenos Aires–Tel Aviv es considerada uno de los hitos más importantes de ese esquema, ya que representa la primera conexión aérea directa entre ambos países.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, celebró el anuncio y aseguró: “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador”.

Además, sostuvo que la nueva conexión abrirá “una nueva era” en el vínculo bilateral, potenciando el comercio, las inversiones, el turismo y los intercambios culturales entre ambas naciones.

El vuelo inaugural quedó programado para el 29 de noviembre de 2026, fecha desde la cual los pasajeros podrán viajar entre ambas capitales sin necesidad de realizar escalas en terceros países.