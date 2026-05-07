Shakira presentó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026: el adelanto que ya genera furor

La cantante colombiana volverá a ser la voz de la Copa del Mundo tras el éxito de “Waka Waka”. El tema completo se estrenará el 14 de mayo y ya despertó expectativa entre los fanáticos del fútbol.

Hoy 17:30

Shakira volverá a hacer historia en el universo del fútbol. La artista colombiana fue elegida nuevamente por la FIFA para interpretar la canción oficial del Mundial 2026 y ya presentó un adelanto de “Dai Dai”, el tema que acompañará la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Se trata de la segunda vez que la cantante se pone al frente de un himno mundialista, luego del fenómeno global que significó “Waka Waka (This Time for Africa)” durante Sudáfrica 2010.

A través de sus redes sociales, Shakira compartió un clip promocional que rápidamente se viralizó y encendió la expectativa de sus seguidores. El video fue filmado en el icónico estadio Maracaná, en Río de Janeiro, ciudad que la artista visitó recientemente en el marco de su multitudinario show gratuito en la playa de Copacabana.

Cómo es “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

El tema lleva por nombre “Dai Dai”, una expresión italiana que significa “Vamos, vamos”, una consigna que refleja a la perfección la energía y el espíritu competitivo que caracteriza a la Copa del Mundo.

En el estribillo, Shakira combina frases en distintos idiomas, apostando a una propuesta global que fusiona ritmos urbanos latinos con una producción moderna y pensada para convertirse en un éxito internacional.

El lanzamiento oficial de la canción completa será el próximo 14 de mayo, apenas semanas antes del inicio del Mundial 2026, cuya fecha inaugural está prevista para el 11 de junio.

La expectativa es enorme, especialmente por el antecedente que dejó “Waka Waka”, una de las canciones deportivas más exitosas de todos los tiempos y un himno que trascendió generaciones.

El impresionante show de Shakira en Río de Janeiro

El adelanto de “Dai Dai” llega luego de otro momento consagratorio para la artista: su impactante recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Ante una multitud estimada en 2,5 millones de personas, Shakira ofreció un espectáculo histórico en el que repasó los grandes éxitos de su carrera y contó con invitados especiales como Anitta y Caetano Veloso.

Tras el concierto, la cantante definió la experiencia como “inolvidable y escalofriante” y compartió una emotiva reflexión sobre el poder transformador de la música.

“La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa: estar presentes, valorar lo que tenemos frente a nuestros ojos, sentir el sol, la brisa y el mar”, expresó.Además, aseguró que el show representó un mensaje de Latinoamérica para el mundo sobre la importancia de disfrutar lo esencial.

Durante la presentación también dejó un mensaje de fuerte contenido social al reconocer el esfuerzo de las madres solteras.

“En Brasil hay más de 20 millones de mujeres que crían solas a sus hijos y luchan cada día para sostener a sus familias. Yo soy una de ellas”, afirmó.

Con “Dai Dai”, Shakira vuelve a unir música, emoción y fútbol en un proyecto que promete convertirse en la banda sonora de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.