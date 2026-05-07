Condenaron a 20 años de prisión a Abel Guzmán por el crimen del peluquero Germán Medina en Recoleta

El estilista fue hallado culpable por matar de un disparo a su compañero de trabajo dentro de la peluquería “Verdini”. Durante el juicio admitió el hecho y aseguró que actuó cegado por la bronca.

Hoy 17:46

Abel Guzmán fue condenado este jueves a 20 años de prisión por el crimen de su compañero de trabajo Germán Medina, ocurrido el 20 de marzo de 2024 en la peluquería “Verdini”, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°24, que lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Según trascendió, los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 14 de mayo.

Durante la primera audiencia del juicio, Guzmán reconoció haber cometido el crimen ante los jueces y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

“Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, declaró el acusado.

La confesión quedó incorporada como una de las principales pruebas del debate oral, junto con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la peluquería y conversaciones extraídas del grupo de WhatsApp del personal.

En el juicio también declararon empleados del local y el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, quien sostuvo que Guzmán mantenía conflictos frecuentes con sus compañeros de trabajo.

Según explicó, una de las discusiones recurrentes estaba vinculada al uso de formol en tratamientos capilares, debido a los efectos tóxicos de la sustancia.

“Nos encerró ahí porque nos quería matar a todos”, aseguró Verdini durante su testimonio ante el tribunal integrado por los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero.

En la sala estuvieron presentes la madre y la hermana de Medina, quienes participaron como querellantes en la causa.

La madre de la víctima relató que su hijo le había comentado en varias oportunidades que algunas clientas se quejaban por el fuerte olor a formol dentro del salón.

Incluso recordó el caso de una mujer que realizaba un tratamiento de quimioterapia y tuvo que retirarse porque “no aguantaba estar ahí adentro”.

El crimen ocurrió el 20 de marzo de 2024 cerca de las 20, cuando la peluquería ya había cerrado sus puertas al público y cuatro empleados compartían una cerveza dentro del local.

Según la reconstrucción judicial, en medio de esa reunión Guzmán tomó un arma y amenazó a sus compañeros: “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”.

Minutos después, disparó contra Germán Medina y lo asesinó de un tiro en la cabeza. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Tras el ataque, el acusado escapó por una ventana trasera de la peluquería y permaneció prófugo durante 70 días.

Durante ese período se movió por distintos sectores del conurbano bonaerense hasta que finalmente fue detenido en una vivienda de Paso del Rey.

La captura se concretó gracias a la información aportada por un testigo de identidad reservada a la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad, lo que permitió a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad localizarlo y detenerlo.