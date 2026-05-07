Invitan a participar de las IV Jornadas Provinciales sobre Historia de los Pueblos de Santiago del Estero

El acto de apertura se realizará el 12 de junio en la Universidad Católica de Santiago del Estero y está destinado a docentes, investigadores, estudiantes y apasionados por la historia provincial.

Hoy 18:26

El programa “Historia de los Pueblos de Santiago del Estero” anunció la realización de una nueva edición de las Jornadas Provinciales sobre Historia de los Pueblos del Territorio de Santiago del Estero, un espacio destinado a la reflexión, el intercambio y la difusión de investigaciones vinculadas al pasado y la identidad santiagueña.

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La apertura oficial de la cuarta edición se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio, a las 8:50, en el campus de la Universidad Católica de Santiago del Estero, ubicado en avenida Alsina y Dalmacio Vélez Sarsfield de la ciudad Capital.

La convocatoria está dirigida a profesores, docentes, investigadores, estudiantes, aficionados a la historia y público en general, con el objetivo de promover el conocimiento y la valoración de la historia de los distintos pueblos y comunidades del territorio santiagueño.

Desde la organización destacaron que estas jornadas se consolidaron como un ámbito de encuentro para compartir experiencias, investigaciones y miradas sobre la construcción histórica y cultural de la provincia.

Además, invitaron a la comunidad a seguir las redes y páginas oficiales del programa para conocer el cronograma completo de actividades, exposiciones y conferencias previstas para esta nueva edición.