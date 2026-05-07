Invitan a la inauguración de “El Pescador”, una muestra del artista tucumano Julio Villafañe en Santiago del Estero

La exposición abrirá sus puertas este viernes 8 de mayo en Casa Taller RS y contará con artistas invitados, música en vivo y la curaduría de Enzo Palavecino.

Hoy 18:45

La escena cultural santiagueña sumará una nueva propuesta artística con la inauguración de “El Pescador”, una muestra del reconocido artista visual tucumano Julio Villafañe, que invita a recorrer un universo atravesado por la sensibilidad, la memoria y la identidad.

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La apertura oficial se realizará este viernes 8 de mayo, a las 20, en Casa Taller RS, ubicada en Emiliano Santillán 2458, en un evento abierto al público que reunirá arte visual, música en vivo y la participación de destacados referentes del ámbito artístico regional.

Con una sólida trayectoria en exposiciones y reconocimientos a nivel nacional, Villafañe llega a Santiago del Estero con una propuesta que pone en diálogo distintas dimensiones expresivas de las artes visuales, a través de obras que exploran con profundidad temáticas ligadas a la identidad cultural y la construcción simbólica.

Una muestra con mirada regional

La curaduría de la exposición estará a cargo de Enzo Palavecino, quien acompañará el recorrido conceptual de una muestra que también contará con la participación de artistas invitados de distintas provincias del norte argentino.

Formarán parte de esta propuesta Guillermo Pucci y Alberto Elicetche, ambos de Salta, junto a la artista santiagueña Sonia Orellana, quienes aportarán sus propias búsquedas estéticas a una experiencia colectiva marcada por el intercambio artístico regional.

Música en vivo para acompañar la inauguración

La velada contará además con la participación especial del músico Mario Salim, quien ofrecerá una intervención sonora para acompañar la apertura de la exposición y sumar una dimensión musical al encuentro.

De esta manera, “El Pescador” se presenta como una experiencia integral que conjuga artes visuales y música en un espacio pensado para el diálogo entre distintas expresiones creativas.

Una invitación abierta al arte

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para participar de esta inauguración y disfrutar de una propuesta que promete convertirse en uno de los eventos culturales destacados del fin de semana en la ciudad.

La muestra cuenta con el auspicio de César Costas, Guillermo Rivas, Nony Castro, Rodrigo Campos Alvo, Máximo Joyería, Ingenio de las Artes y Corralón de Maderas MDM.

La cita será este viernes 8 de mayo, desde las 20, en Casa Taller RS, para compartir una noche donde el arte será el gran protagonista.