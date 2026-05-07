Histórico: con el Dibu y Buendía, el Aston Villa dio vuelta la serie ante el Nottingham y jugará la final de la Europa League

En el Villa Park de Birmingham, el elenco de los argentinos dio remontó el 0-1 y ganó 4 a 0 en la vuelta para acceder a la gran final del certamen.

Hoy 18:20

Emiliano Buendía se empeña en seguir dando argumentos para meterse en la consideración de Lionel Scaloni justo cuando parecía correr desde atrás. El Aston Villa consiguió una clasificación histórica a la final de la Europa League, algo que no lograba desde hace 44 años, y el argentino fue una de las grandes figuras de la noche en Birmingham junto a Emiliano “Dibu” Martínez.

Mientras el arquero campeón del mundo sostuvo la seguridad habitual bajo los tres palos, el gran protagonista ofensivo fue Buendía. El ex Norwich apareció en el momento justo para destrabar una serie complicada frente al Nottingham Forest.

Después de la derrota por 1-0 en la ida, el equipo inglés necesitaba reaccionar en Villa Park. Y el argentino respondió con una jugada brillante a los 40 minutos del primer tiempo: armó toda la acción ofensiva y asistió a Ollie Watkins para abrir el marcador e igualar la serie.

En el complemento, Aston Villa dominó completamente el encuentro y volvió a aparecer Buendía. El mediocampista ofensivo tomó una pelota cargada de tensión y definió con categoría para marcar el 2-0 que terminó encaminando la clasificación. Luego, John McGinn selló el resultado con un doblete.

Más allá de la importancia histórica para el club inglés, la actuación vuelve a poner a Buendía en el radar de la Selección Argentina. El futbolista de 29 años no estuvo en la última convocatoria de Scaloni, pero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

En la temporada acumula 50 partidos, 10 goles y 8 asistencias, números que lo vuelven competitivo en una pelea muy ajustada por los últimos lugares de la lista mundialista.

Claro que no la tendrá sencilla. Buendía disputa un lugar con nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Valentín Barco, quien hoy parece correr con cierta ventaja dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Además, la lesión de Cristian Romero, que llegará con lo justo al Mundial, también podría modificar la composición final de la nómina y abrir un cupo extra para otro defensor en lugar de un atacante.

Lo concreto es que Buendía volvió a levantar la mano en el momento indicado. Y mientras Aston Villa sueña con volver a conquistar Europa, Scaloni suma una nueva duda de cara a una lista que todavía no está completamente cerrada.

Ahora, el conjunto inglés irá por el título continental frente al Friburgo de Alemania, que eliminó al Sporting Braga y será el último obstáculo para unos Villanos que vuelven a codearse con la historia grande de Europa.