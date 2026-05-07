La intendente Fuentes supervisó la obra de 14 cuadras de pavimento en el barrio Primera Junta

La jefa comunal constató el desarrollo de las tareas previstas dentro del plan de mejora de infraestructura urbana.

Hoy 18:40

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimentación de 14 cuadras de hormigón que se lleva adelante en el barrio Primera Junta, con el objetivo de verificar el avance de los trabajos y dialogar con los vecinos y equipos técnicos.

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Durante su visita, la jefa comunal constató el desarrollo de las tareas previstas dentro del plan de mejora de infraestructura urbana, las cuales optimizarán la transitabilidad, fortalecerán la seguridad vial y mejorarán la calidad de vida de las familias del sector.

Estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ing. Rosa Allalla.

"Estas calles tenían una superficie adoquinada que se encontraba en mal estado debido a la construcción de la cloaca máxima, por lo que se decidió reemplazarla por una nueva capa de rodamiento de hormigón de máxima calidad", indicó la intendente.

"De esta manera, estamos dando respuesta a la demanda de los vecinos, que no solo se beneficiarán con la trascendente obra de la cloaca máxima, sino que también contarán con nuevas calzadas más adecuadas para el desplazamiento de vehículos", agregó la jefa comunal.

La Ing. Fuentes destacó que "el año pasado se pavimentaron más de 240 cuadras en todos los barrios y se proyecta alcanzar cifras similares durante este 2026, reafirmando así el compromiso de la gestión con el crecimiento de cada sector de la ciudad".

Los trabajos en el barrio Primera Junta se desarrollan en las calles Pasaje Oeste, entre La Rioja y San Juan; Sebastián Ábalos, entre La Rioja y Pedro León Gallo; Neuquén, entre Alsina y San Juan; Antártida Argentina, entre La Rioja y Pedro León Gallo; y Rodríguez, entre 12 de Octubre y Colón.