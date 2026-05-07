Estados Unidos atacó objetivos iraníes y Teherán respondió con drones y misiles

Los enfrentamientos se registraron cerca del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Pese a la escalada militar, continúan las negociaciones diplomáticas.

Hoy 19:10

Un nuevo episodio de extrema tensión volvió a sacudir a Medio Oriente este jueves, luego de que Estados Unidos realizara una ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

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Horas después del ataque, Irán respondió con el lanzamiento de drones y misiles dirigidos contra unidades navales estadounidenses desplegadas en la región.

Según reportes difundidos por medios norteamericanos, los bombardeos estuvieron focalizados en instalaciones ubicadas en el puerto de Qeshm y en la ciudad de Bandar Abbas, dos puntos clave para el control marítimo del Golfo Pérsico y del tránsito petrolero internacional.

Funcionarios estadounidenses aseguraron que la operación no implica el fin de la tregua alcanzada semanas atrás ni representa una reanudación formal de la guerra con Irán.

Desde Washington indicaron que continúan esperando una respuesta de Teherán a propuestas diplomáticas destinadas a contener la escalada militar, aunque admitieron que persisten profundas diferencias en torno al programa nuclear iraní.

Sin embargo, las autoridades iraníes interpretaron la ofensiva como una violación directa del alto el fuego vigente desde abril.

Medios estatales informaron que las defensas aéreas fueron activadas en distintos sectores del país luego de registrarse explosiones y sobrevuelos de drones.

El gobierno iraní afirmó además que Estados Unidos atacó un petrolero iraní y otros buques cercanos al estrecho de Ormuz y al puerto emiratí de Fujairah.

En respuesta, Teherán aseguró haber lanzado misiles contra “unidades enemigas”, las cuales —según la versión oficial— sufrieron daños y se retiraron del área.

Durante la madrugada se reportaron fuertes detonaciones tanto en Qeshm como en Bandar Abbas. Agencias iraníes señalaron que varios drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.

También se registraron explosiones en sectores del oeste de Teherán, lo que generó escenas de temor entre la población.

Habitantes de la capital iraní relataron momentos de desconcierto luego de que las explosiones despertaran a gran parte de la ciudad en plena madrugada.

En paralelo, Irán acusó a Emiratos Árabes Unidos de colaborar con algunos de los ataques aéreos realizados sobre zonas costeras iraníes, lo que sumó un nuevo foco de tensión regional.

A pesar del intercambio de ataques y acusaciones, ambas partes mantienen abiertos canales diplomáticos para intentar evitar una escalada mayor en una de las zonas más sensibles del planeta.